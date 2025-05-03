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Germencik’te Yeni Kur’an Kursu Açıldı

Aydın’da Hira 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Germencik ilçesinde inşa edilen Hira 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi, düzenlenen bir törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı. Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, açılışta yaptığı konuşmada, bu kurumsal yapının sadece bir bina olmadığını, geleceğe bırakılacak manevi bir miras olduğunu vurguladı. “4-6 yaş Kur’an kursunun ve gençlik merkezinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, bu projenin önemini ifade etti.

GENÇLERE REHBERLİK HEDEFİ

Açılış programında Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş de konuşma yaptı. Güneş, “Bugün burada sadece bir kapıyı değil, çocuklarımızın gönül dünyasını açacak bir mekanı hizmete alıyoruz. 4-6 yaş Kur’an kursları, evlatlarımızın karakter inşasında çok özel bir yere sahip. Aynı zamanda gençlik merkezimizle de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize rehberlik etmeyi hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, “Bu tesisin açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Rabbim bu mekanı hayırlı hizmetlerle doldursun” diyerek, bu projeye katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ SUNULDU

Açılış programında, merkezin yapımına destek veren hayırseverlere Germencik Kaymakamı Sultan Doğru tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Programa dahil olan etkinlikler arasında Kur’an kursu ve gençlik merkezi binasında yapılan incelemeler, çocuklarla gerçekleştirilen sohbetler ve dualar yer aldı. Açılış, bu güzel etkinliklerle sona erdi.

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