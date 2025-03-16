Germencik’teki Kazada 8 Kişi Yaralandı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza Aydın-İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet D. yönetimindeki 35 AER 285 plakalı otomobil, İzmir istikametine doğru ilerlerken Ortaklar ilçesi çıkışında karşıdan gelen Arif Ç. kontrolündeki 09 TC 779 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu esnada, sefer halindeki Çetin T. idaresindeki 09 AKR 108 plakalı otomobile de çarpma gerçekleşti.

KAZADA YARALANANLAR

Zincirleme kazada, sürücüler Muhammed D., Çetin T., Arif Ç. ve araçlarda yolcu konumunda bulunan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinca müdahale edildi. İhbar üzerine hızla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HASTANELERE KALDIRILAN YARALILAR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere sevk edildi. Kaza sonucunda Aydın-İzmir karayolunda büyük araç kuyrukları oluştu. Sürücülerden Arif Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.