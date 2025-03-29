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Germencik’teki Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi

ORTAKLAR MAHALLESİ’NE YAĞMUR ETKİSİ

Aydın’ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi’nde meydana gelen sağanak yağış, semt pazarındaki esnafı zor bir duruma sokarken, çiftçiler için sevinç kaynağı oldu. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşen bu yağış, hem alışveriş yapan vatandaşları hem de pazar esnafını zor durumda bıraktı.

PAZAR ESNAFI ZOR ANLAR YAŞADI

Semt pazarında yağmur, esnafların işlerini sürdürmelerini olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı esnafların tezgahlarını kurmadığı gözlemlendi. Alışverişe gelen vatandaşlar ise, yağmurdan korunmak amacıyla esnafın çadırlarının altına sığındı. Bu durum, pazar alanında karmaşa yarattı.

ÇİFTÇİLER İÇİN CAN SUYU

Öte yandan, pazar esnafını olumsuz yönde etkileyen yağmur, bölgedeki çiftçiler için sevindirici bir gelişme oldu. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken çiftçiler, yağmur sayesinde ‘can suyu’ bulmuş oldu. Bu durum, çiftçilerin ürünlerini daha sağlıklı şekilde yetiştirebilmelerine katkı sağlıyor.

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