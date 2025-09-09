Germencik Yeni Hizmet Binası 2025’te Açılacak

YENİ HİZMET BİNASI 2025’TE TAMAMLANACAK

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası, 2025 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Aydın’ın Germencik ilçesinde, halkın daha modern ve verimli hizmet alabilmesi amacıyla inşa edilmekte olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası hızla yükseliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik İlçe Müdürü İlknur Kavas ile birlikte inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

MODERN TASARIM VE DONANIM

Temiz, yeni hizmet binasının 2025 yılında tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı bilgisini paylaştı. Modern tasarımı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken bina, personelin çalışma koşullarını iyileştirirken aynı zamanda ilçe halkına daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Germencik İlçe Müdürlüğümüz yeni hizmet binasına kavuşuyor. İl Müdürümüz Ayhan Temiz, Germencik İlçe Müdürlüğü personelimizin vatandaşlarımıza daha modern bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla inşaatına başlanan ve 2025 yılı içinde tamamlanması planlanan yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.