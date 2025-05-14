Haberler

Gerze’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Sinop’un Gerze ilçesinde bir motosiklet ile otomobil arasında meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaralandı. E.O. yönetimindeki 57 ACE 488 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Sinop Caddesi üzerinde D.S. yönetimindeki 57 EE 345 plakalı otomobille çarpıştı.

YARDIM SEVKİYATI

Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

“Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri” Adayları Açıklandı

Dokuzuncu 'Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde adaylar belirlendi. Ödül töreni 4 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Haberler

Nurettin Yıldız, Çocukların Evliliği Konusunda Konuştu

Nurettin Yıldız'ın "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" açıklaması, sosyal medyada büyük tepki topladı ve tartışmalara yol açtı. Konuya ilişkin detaylar dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.