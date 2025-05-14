Gerze’de Motosiklet, Otomobille Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Sinop’un Gerze ilçesinde bir motosiklet ile otomobil arasında meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaralandı. E.O. yönetimindeki 57 ACE 488 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Sinop Caddesi üzerinde D.S. yönetimindeki 57 EE 345 plakalı otomobille çarpıştı.

YARDIM SEVKİYATI

Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.