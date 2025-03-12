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Gerze’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

GERZE’DE YAPILAN OPERASYON

Sinop’un Gerze ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplamda 78,72 gram bonzai ile 11,80 gram fubinaca maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından, şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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