Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

YARALANAN PEÇELİ BAYKUŞ KORUMAYA ALINDI

Sinop’un Gerze ilçesinde bir aracın çarpmasıyla yaralanan peçeli baykuş güvenli bir şekilde koruma altına alındı. Yol kenarında hareketsiz durumda bulunan bu kuşu gören vatandaşlar, durumu hemen Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

BÖLGEYE EKİP GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirilen zabıta ekipleri, yaralı baykuşun ayağında kırık olabileceğini değerlendirerek kuşu muhafaza altına aldı. Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
İstanbul’da Camiye Kalabalık Akın

İstanbul'daki Eyüpsultan Camii'nde Mevlid Kandili dolayısıyla kalabalık bir katılım gerçekleşti. Vatandaşlar türbe önünde dua edip Kur'an okuyarak, yatsı namazını avluda kıldı.

