Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

YARALANAN PEÇELİ BAYKUŞ KORUMAYA ALINDI

Sinop’un Gerze ilçesinde bir aracın çarpmasıyla yaralanan peçeli baykuş güvenli bir şekilde koruma altına alındı. Yol kenarında hareketsiz durumda bulunan bu kuşu gören vatandaşlar, durumu hemen Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

BÖLGEYE EKİP GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirilen zabıta ekipleri, yaralı baykuşun ayağında kırık olabileceğini değerlendirerek kuşu muhafaza altına aldı. Zabıta personeli Tunahan Güvenç, yaralı baykuşu tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.