Gerze’deki Kamu Yatırımları İncelendi

YATIRIMLAR İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Sinop’un Gerze ilçesinde gerçekleştirilen kamu yatırımları yerinde incelendi. Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker’in katılımıyla, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, ilçedeki farklı projeleri yerinde değerlendirdi ve yetkililerden bilgi aldı.

HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Heyet, ilk olarak Gerze Hükümet Konağı Ek Binası inşaat sahasını ziyaret etti. Burada yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alındı. Projenin tamamlanmasıyla kamu hizmetlerinin daha modern şartlarda sunulacağı ifade edildi. Ardından, Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Okulu inşaatlarına da göz atıldı. Eğitim yatırımlarının önemine dikkat çeken yetkililer, yeni okulların çağdaş derslikler, sosyal alanlar ve donanımlarıyla ilçedeki öğrencilere daha kaliteli bir eğitim olanağı sunacağını vurguladı.

PROJELER HIZLA TAMAMLANACAK

Gerze’de süren yatırımların kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların yaşam kalitesinin artacağı hem de ilçenin daha modern bir görünüm kazanacağı vurgulandı.