Gerze Devlet Hastanesi’ne Dr. Sena Sakin’in ismi verildi

SENA SAKİN’İN İSMİ HASTANEYE VERİLDİ

Sinop’un Gerze ilçesinde geçen yıl göreve giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin’in ismi, Gerze Devlet Hastanesi’ne verildi. Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi’nde düzenlenen bir törenle, kazada hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin ile Dr. Mehmet Turan Yazlak anıldı.

VALİ’DEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, programda yaptığı konuşmada, kazanın ilçede ve sağlık camiasında derin bir acı yarattığını ifade etti. 11 Haziran 2024’te gerçekleşen kazada iki doktor ile bir sağlık çalışanını kaybettiklerini hatırlatan Özarslan, “Milletimizin sevinçlerde olduğu gibi acılarda da birlik olduğunu bir kez daha gördük.” şeklinde konuştu. Dr. Sena Sakin’in isminin görev yaptığı hastaneye verilmesinin, milletin gönlünden gelen bir arzu olduğunu dile getiren Özarslan, “Bu karar, toplumumuzun şehitlerine verdiği değerin bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı. Şehitlerin ölmediğine ve cennete doğduğuna inandığını belirten Vali Özarslan, “Rabb’im geride kalan anne ve babalara, yakınlarına ve sevenlerine sabır versin. Bu kazaları unutmayacağız.” dedi.

PROGRAMIN SONA ERDİĞİ DUA

Tören, İl Müftüsü Paşa Pektaş’ın yaptığı dua ile son buldu. Programa, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Gerze İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, Gerze İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Ahmet Göl, Gerze Belediye Başkan Vekili Sündüs Yuvacı, Sinop İl Müftüsü Paşa Pektaş, Hastane Başhekimi Dr. Abdulkerim Köroğlu ile doktorların aileleri katıldı.