Gerze Devlet Hastanesinde Yangın Söndürüldü

YANGIN SINOP’UN GERZE İLÇESİNDEKİ DEVLET HASTANESİNDE ÇIKTI
Sinop’un Gerze ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde yangın olayı meydana geldi. Ameliyathane bölümünde, “şofbenin elektrik aksamında meydana gelen arıza” sonucunda küçük çaplı bir yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Yangın ihbarının alınmasının ardından, Gerze Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına “kısa sürede müdahale ederek söndürdü”. Yangının etkisiyle hastanenin ameliyathane bölümünde maddi hasar oluştu.