Gerze Kaymakamı Veda Yemeği Düzenlendi

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı’ya veda yemeği düzenlendi. Yemek, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Kaymakam Arabacı, burada yaptığı konuşmada, Gerze’de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Gerze için en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Arabacı, “Görev sürem boyunca adalet, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştık” dedi.

ANILAR VE DOSTLUKLARLA DOLU BİR GÖREV DÖNEMİ

Gerze’de yaşadığı güzel anıları ve dostlukları unutmayan Kaymakam Arabacı, “İlçemizin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm kurumlarla iş birliği içinde gayret gösterdik. Tüm Gerzelilere teşekkür ediyorum” diyerek hislerini ifade etti.

KATKILARI UNUTULMAYACAK

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da Kaymakam Arabacı’nın ilçeye önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, “Sayın Kaymakamımız, devlet tecrübesi ve uzlaştırıcı yaklaşımıyla Gerze’ye değer katmıştır. Yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. Program, plaket ve çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.