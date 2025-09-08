Haberler

Gevenes Mahallesinde Yangın Çıktı

GECENİN ALEVLERİ

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Gevenes Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangında arı kovanları zarar gördü. Ormancı türküsünün yakıldığı bu bölgede, enerji nakil hattından kaynaklandığı iddia edilen yangın, çevrede bulunan arı kovanlarına sıçradı.

ALEVLERE MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbardan sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ekipleri olay yerine yönlendirildi. Arazöz ekipleri, yangına müdahale ederken, olay sonucunda etkilenerek yanmış olan arı kovanlarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yanan alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Haberler

Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.