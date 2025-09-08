Gevenes Mahallesinde Yangın Çıktı

GECENİN ALEVLERİ

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Gevenes Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangında arı kovanları zarar gördü. Ormancı türküsünün yakıldığı bu bölgede, enerji nakil hattından kaynaklandığı iddia edilen yangın, çevrede bulunan arı kovanlarına sıçradı.

ALEVLERE MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbardan sonra Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ekipleri olay yerine yönlendirildi. Arazöz ekipleri, yangına müdahale ederken, olay sonucunda etkilenerek yanmış olan arı kovanlarının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yanan alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.