Geyikdere Köyünde 4 Kişi Zehirlendi

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Geyikdere köyünde gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlayan 4 kişi, jandarmaya ait helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi’ne taşınıyor. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren bu kişilerin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. İlk müdahale yapıldıktan sonra hasta bireylerin hızlı bir şekilde hastaneye ulaşması için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter bölgeye gönderildi. Helikopterle taşınan 4 hasta, Bingöl’de hazır bekleyen 4 sedyeli ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SALGIN TAKİP ALTINA ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve gerektiği tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı ifade ediliyor.