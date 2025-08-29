Geyve’de Boya Fabrikasında Yangın

GEYVE İLÇESİNDE YANGIN HABERİ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir boya fabrikasında yangın meydana geldi. Ekipler, yangına müdahale ediyor. Yangın, saat 20.30 sıralarında Geyve ilçesinde bulunan Karaçam Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında başladı. Fabrikada çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvuruda bulundu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sarıldığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesi için yapılan müdahalenin detayları hakkında bilgiler henüz paylaşılmadı.