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Geyve’de Kaza: 3 Yaralı, Araç Hasarlı

ALANYA’DA KAZA SONUCU 3 YARALI

Geyve ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda otomobilinin önce yol kenarındaki beton kanala, ardından bariyerlere çarptığı olayda 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 18.00 civarında D-650 kara yolunun Bilecik yönünde gerçekleşti. C.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önce beton kanala düştü ve ardından yola savrularak bariyerlere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki kişiler yaralıları otomobilden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Trafik kazası nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapatılan D-650 kara yolu, hasar gören aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Yaşanan bu üzücü olay, sürücülerin dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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