Geyve’de Kaza, 3 Yaralı Var

GEYVE’DE KAZA SONUCU ÜÇ YARALI
Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 civarında Geyve ilçesi D-650 kara yolunda gerçekleşti. Bilecik yönünde ilerleyen C.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce yol kenarındaki beton kanala, ardından yola savrularak bariyerlere çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrasında olay yerinde bulunanların müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine hızlıca bölgeye sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Geyve Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazanın ardından D-650 kara yolu, hasar gören aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili gerekli incelemeler ve soruşturmalar başlatıldı.