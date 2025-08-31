Haberler

Geyve’de Orman Yangını Çıktı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde gerçekleşen bir orman yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü. İhsaniye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı gece saatlerinde yangın patlak verdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi ile birlikte bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. İtfaiye ve arazözlerin etkili müdahalesi ile yangın, yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sonucunda 5 dönüm alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

