Geyve’de Otomobil Kamyona Yetişemedi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, D-650 kara yolunda gerçekleşen olayda, bir otomobil sürücüsü 139 kilometre hızla giderken, hız limitini aşan kamyona yetişemedi. Bu tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sık sık tır ve kamyon kazalarıyla gündeme gelen Geyve ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde çekildi. Bu yol, Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından birini oluşturuyor.

TEHLİKELİ HIZDA SEYİR

Kamyon sürücüsü, Pamukova istikametine doğru ilerlerken hız limitini dikkate almadı. Yüksek hızda hareket eden kamyona, aynı yolda seyreden bir otomobil sürücüsü yetişmekte zorluk çekti. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin 139 kilometre hıza ulaştığı ancak hala kamyona yetişemediği net bir şekilde gözler önüne serildi. “Yetişmek için çıktığımız hız. Hala daha yetişemiyoruz” ifadeleriyle bu tehlikeli durum vurgulandı.