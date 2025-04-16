Geyve’de Soba Bacası Yangına Sebep Oldu

GEYVE’DE YANGIN PANİĞİ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, soba bacasının alev alması sonucu iki katlı bir ahşap ve kerpiç evde yangın meydana geldi. Bu olayda, evi paylaşan ve yatalak durumda olduğu belirtilen 82 yaşındaki kadın mahalleli tarafından alevlerin içerisinden kurtarıldı. Yangın, Epçeler Mahallesi’nde gerçekleşti.

ALEVLERİ GÖREN MAHALLELİ HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Hatice Özmen (82) ve oğlu Haluk Özmen’in yaşadığı ahşap ve kerpiç evde soba bacası tutuştu. Evden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler gelmeden önce, mahalledeki vatandaşlar evin içine girerek yatağa bağımlı olan Hatice Özmen’i kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca, mahalle halkı tarafından kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu sırada, Hatice Özmen’in oğlunun işte olduğu öğrenildi.