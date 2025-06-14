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Geyve’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

GEYVE İLÇESİNDE TIR DEVİRİLDİ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu bir tır devrildi ve sürüsü yaralandı. Soğuksu Mezarlığı mevkisinde T.K. yönetimindeki 34 FIK 220 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar ile birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, devrilen tırın içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Geyve Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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