Geyve’de Yalnız Yaşayan Selami Kara Ölü

GÖRÜLEN KÖTÜ KOKU

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi odasında ölü olarak bulundu. Şenol Kamış Meydanı bölgesindeki iş yerlerinin bulunduğu bir binadan gelen kötü koku, çevredeki esnafın dikkatini çekti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Esnaf, binanın üçüncü katına çıkarak burada yalnız yaşayan 65 yaşındaki Selami Kara’yı hareketsiz buldu. Hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan muayenede, Kara’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Geyve Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, Kara’nın 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

CENAZE MORGDA

Selami Kara’nın cenazesi, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürmesi bekleniyor.