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Geyve’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

GEYVE’DE YANGINDA EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Geyve ilçesinin Hacılar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Geyve’den iki, Pamukova’dan ise bir itfaiye aracı, ambulans ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatmasına rağmen can kaybı ya da yaralanmaya sebep olmadı. Yangının meydana geldiği ev, Mustafa Gider’e ait olup, tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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