Geyve’de Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ŞEHİRDE YANGIN KORKUSU

Sakarya’nın Geyve ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile sona erdi. Yangın, Çeltikler Mahallesi’ndeki otluk ve ağaçlık alanda patlak verdi. Yangının nedeni henüz belirlenemese de, durumu fark edenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

HIZLI MÜDAHELE SAYESİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek durumu kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın, çevrede kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangının çıkış sebebi hakkında şu anda bir inceleme süreci başlatıldı.