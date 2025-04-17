Geyve’de Yangında Yatalak Hasta Kurtarıldı

GAZİ VE KOMŞULARIN EN YETKİN MÜDAHALESİ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki katlı bir evde meydana gelen yangında yatalak hasta olan Hatice Özmen (82) komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Epçeler Mahallesi’nde yatalak yaşayan Hatice Özmen ve oğlu Haluk Özmen’in evinde, dün gece belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KOMŞULARIN HIZLI MÜDAHALESİ

Yangın sırasında Hatice Özmen’in evden çıkarılması için komşuları harekete geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı beş itfaiye ekibi, yangını söndürmek için duruma müdahale etti. Yangının ardından evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olay anında Haluk Özmen’in işte olduğu bildirildi. Hatice Özmen’in sağlık durumunun iyi olduğu, ancak yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldığı öğrenildi.