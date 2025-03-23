Gezgin’in Gözaltına Alınması Tepki Çekti

İSTANBUL’DA GÖZALTI OLDU

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasında slogan haline gelen “Her şey çok güzel olacak” ifadesinin yaratıcısı olarak bilinen Berkay Gezgin, dün Saraçhane’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı. Bu gelişmeyi, Gezgin’in avukatı Cemil Çiçek sosyal medya üzerinden duyurdu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Cemil Çiçek, yaptığı paylaşımda, “Ekrem İmamoğlu’na ‘Her şey çok güzel olacak’ demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!” ifadelerini kullandı.