Gezgin Taciz Hikayesini Paylaştı

GEZGİNDEN TACİZ ANISI

Bir gezgin, otostopla bindiği aracın sürücüsü tarafından yaşadığı taciz olayını anlatarak dehşet verici anlarını paylaştı. Hala o anların etkisinden kurtulamadığını söyleyen genç, “Yazarken bile hala etkisindeyim” diye belirtti.

KABUSA DÖNEN YOLCULUK

Bu yolculuk sırasında sıradan bir sohbetle başlayan anların hızla kabusa dönüştüğünü vurgulayan gezgin, “Sohbetle başladı sonra elini bacağıma attı, bu adi dokunmaya çalıştı bana. Elim ayağım titredi” diye ifade etti. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir yankı buldu.

Videonun altına yapılan yorumlarda “Erkek halimizle biz otostop çekemiyoruz”, “Oysa mini etek ya da şort da yok”, “Erkekler böyle şeyler yaşıyorsa bir de kadınları düşünün” ifadeleri dikkat çekti. Bu durum, toplumsal cinsiyet sorunlarını bir kez daha gündeme getirmiş oldu.