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Gezi Direnişi’nde 82 Öğrenci Serbest

GEZİ DİRENİŞİ ANMASINDA GÖZALTILAR

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde düzenlenen anmada, toplamda 94 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden 82’si serbest bırakılırken, 12’si adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Gözaltına alınanlardan 2 kişi için tutuklama talebinde bulunuldu. Diğer 10 kişi için ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Taksim Dayanışması, “Karanlık gider, Gezi kalır” sloganıyla bir çağrı yaptı. Bu çağrının ardından, Taksim’de olağanüstü bir abluka ortamında, Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde gerçekleşen anmanın ardından yürüyüşe geçen gençlik örgütlerine polis müdahale etti.

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