Gezi, Domaniç’ten Çanakkale’ye başlayacak

HABERİN BAŞLANGICI DOMANİÇ’TE YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında gerçekleştirilen “Kuruluştan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi”, Kütahya’nın Domaniç ilçesinden start aldı. 81 ilden gelen 300 öğrencinin katıldığı gezi programı, gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşmasını sağlamak ve birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını artırmak amacı taşıyor. Gezi Domaniç’ten sonra Bursa’da devam edecek ve Çanakkale’de son bulacak.

HAYME ANA’NIN ZİYARETİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Program dahilinde, öğrenciler Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi olan Hayme Ana’nın Domaniç Çarşamba köyündeki kabrini ziyaret etti ve burada dua etti. Ayrıca, öğrencilere Hayme Ana ve Osmanlı’nın Domaniç’teki kuruluşuyla ilgili bilgiler verildi, mehter takımı ve okçuluk gösterileri sunuldu. Kütahya Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, yaptığı konuşmada, “Bu gezide öğrenciler, ecdat tarafından miras bırakılan kültürel değerleri görme fırsatı buluyor.” diyerek Domaniç Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ’NDEN HAYME ANA HAKKINDA BİLGİLER

Domaniç Kütüphane Müdürü Veysel Karataş, etkinlikte öğrencilere Hayme Ana’nın önemini anlattı. Ayrıca, Domaniç ilçesi Karaköy imam hatibi Ferhat Kızıltaş, Kuran-ı Kerim tilaveti sundu. Program çerçevesinde sırasıyla Bilecik’te Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi; Bursa’da Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri ziyaret edilecek. Çanakkale’de ise Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı yer alacak.