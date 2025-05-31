Gezi, Özgürlük ve Adalet Talebiydi

GEZİ PARKI EYLEMLERİNİN ANLAMINA VURGU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gezi’nin 12’nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakırhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gezi, bu toprakların dört bir yanından yükselen özgürlük ve adalet talebiydi” ifadesini kullandı. Farklı kimliklerin, inançların ve yaşam tarzlarının bir arada barış içinde durabileceğine vurgu yaptı.

BARIŞ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Bakırhan, “Gezi Direnişi’nin yıldönümünde bir kez daha barıştan, adaletten, demokratik toplumdan yanayız” dedi. Bu direnişin, halkların iradesini esas alan gerçek bir demokrasi için önemli olduğuna dikkat çekti. Toplumsal barışı ve demokratik yaşamı savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi ve çatışmasız bir geleceğe yürümek için barışın dilini kullanacaklarını belirtti.