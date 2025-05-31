Gezi Parkı Anması Yapıldı

ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Beyoğlu’nda bir anma etkinliği gerçekleştirildi. Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine Mis Sokak’ta bir araya gelen siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar “Karanlık Gider, Gezi Kalır” pankartı açarak eylemlerde hayatını kaybedenleri andı. Ortak açıklamada “Gezi’den darbe çıkarmak beyhude bir çabadır” mesajı verildi.

SOKAKLARDA YOĞUN ÖNLEM ALINDI

2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesiyle başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan eylemlerin 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak’ta anma düzenlendi. Taksim Dayanışması’nın davetiyle buluşan katılımcılar “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük” sloganları attı. Anma öncesinde, İstiklal Caddesi’ne çıkan sokakların büyük bölümü kapatıldı. İstanbul Valiliği’nin verdiği karar doğrultusunda Taksim ve Şişhane metro istasyonlarında ulaşımda kısıtlamaya gidildi.

DİSK’TEN AÇIKLAMA

Anmada DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ortak açıklamayı okudu. Arslanoğlu, Taksim çevresinde uygulanan ve “sıkıyönetim” izlenimi veren ablukaya dikkat çekti. Gezi Parkı’ndaki açıklama engeline vurgu yaparak, bu yüzden basın açıklamasını ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti. Gezi eylemlerinde iş makinelerinin karşısında ilk duran isimlerden Sırrı Süreyya Önder’i, milletvekili seçilmesine rağmen tutuklu bulunan Can Atalay’ı andı ve Gezi davaları nedeniyle hapiste bulunan isimlere selam gönderdi.

GEZİ’NİN ANLAMINA VURGU

Anmada, eylemler sırasında yaşamını yitiren sekiz kişi için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Arslanoğlu, “Gezi’den darbe çıkarmak beyhude bir çabadır” dedi. Açıklamada; “Gezi, yalnızca tarihin bir dönemine sıkışmış bir halk hareketi değil, bugün sokaklarda gençlerin, emekçilerin ve kadınların mücadelesinde dimdik duruyor” ifadeleri kullanıldı. Geçen yıllar içinde Gezi’nin taleplerinin bastırılmasına yönelik baskı politikalarının arttığına dikkat çekildi.

GEZİ DİRENİŞİ’NE KATILANLARIN HUKUKSUZLUĞU

Arslanlıoğlu, Gezi Parkı’na karşı açılan davaları ve sanıkların durumlarını da ele aldı. Cezaların hukuksuzluğunu ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini vurgulayan Arslanoğlu, “Gezi onurlu bir direnişin simgesidir” dedi. Açıklamada, Gezi Parkı’nın bu kadar uzun süre kamu ve baskı politikaları karşısında direnmiş olması önemli bir başarı olarak belirtildi.

HUKUKSAL İHLALLER VE SİYASİ GÜCÜ KULLANIMI

Katılımcılara hitap eden açıklamada, milyonlarca insanın haklarına sahip çıkmasının gerekliliği vurgulandı. “Yoksulun, emeklinin, işçinin ve öğrencinin dertlerini dinleyin; asgari ücreti ve emekli maaşlarını insanca yaşanabilir hale getirin” denildi. Gezi Parkı’nın önemine atıfta bulunarak, “Buradaki ağaçların ve mücadele ruhunun yeniden yaşatılması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

SONUÇ OLARAK

Gezi direnişinin hala geçerliliğini koruduğunu ve bu ülkenin demokratik geçmişine vurgu yaptığı belirtilerek, “Ülkenin demokrasi şöleni olarak tarihe geçecek olan Gezi direnişinden darbe çıkarmaya çalışmak beyhude bir çabadır” çağrısı yapıldı. Eylemin sonunda katılımcılar, barış ve demokrasi taleplerini yüksek sesle dile getirdi.