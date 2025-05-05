Gezi Parkı Davası Başlıyor, 7 Temmuz

DAVA TARİHİ VE İDDİANAME KABULÜ

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, 7 Temmuz’da yapılacak. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı ve iddianameyi kabul ederek ilk duruşmanın 7 Temmuz’da yapılmasına karar verdi. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 171 sayfa olarak hazırlandı.

BAĞLANTILAR VE İRTİBAT KAYITLARI

İddianamede, Gezi Parkı süreci ile eylemlerin planlanmasında sorumlu bulunan sanıkların bilgilerine yer veriliyor. Sanık Barım’ın HTS kayıtlarına göre, Gezi Parkı ana davasının önemli isimleri olan Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile irtibatı olduğu bilgisi geçiyor. HTS incelemeleri, Barım’ın Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç tarihi olan 30 Mayıs 2013’te ilk temasını kurduğunu ve son irtibatının 19 Haziran 2013 olduğunu tespit ediyor. Barım’ın bu dönemde Alabora ile başka bir irtibatı olmadığı da belirtiliyor.

ETKİNLİKLER VE ORGANİZASYON ROLÜ

Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi’ne bağlı sanatçılarla sosyal medya hesapları üzerinden Gezi kalkışması sırasında “occupyturkey” ve “DirenGeziParkı” isimli etiketleri sistematik olarak paylaştıkları belirtiliyor. İddianamede, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı tarihten itibaren Barım’ın, şirketine bağlı sanatçıları sürekli arayarak Gezi Parkı’na toplayarak bir plan çerçevesinde etkin faaliyetler yürüttüğü ifade ediliyor. Barım’ın, toplumsal bir tepki olarak görülen Gezi Parkı olaylarını derinleştirme amacıyla yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu vurgulanıyor.

İLETİŞİM VE GÖRÜŞMELER

İddianamede, Barım’ın önceden herhangi bir irtibatı olmamasına rağmen ilk defa Alabora ile Gezi Parkı döneminde 3, Kavala ile 39 ve Mater ile 14 kez görüştüğü kaydediliyor. Tutuklu sanık Barım’ın, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.