Ggc’nin Yarışmasında Tetik, Birinci Oldu

GAZETECİ GIIASETTİN TETİK’İN BAŞARISI

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) düzenlediği 39’uncu ‘Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’ sonuçları açıklandı. Bu yılki organizasyon, 1 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına gerçekleştirildi. Yarışmada, Demirören Haber Ajansı muhabiri Gıyasettin Tetik, ‘Altın madalyalı çırak’ adlı haberiyle spor kategorisinde birincilik ödülünü elde etti. GGC, mesleki çalışmaları teşvik etmek ve habercilikte kaliteyi artırmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen başvuruları değerlendirdi. Seçici kurul, 12 eseri birincilik ödülüne layık gördü.

ÖDÜLLER VE ÖNE ÇIKAN HİKAYELER

Yarışmada GGC Özel Ödülü, 27 Eylül’de bulunduğu yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim’de cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in adalet mücadelesi veren babası Nizamettin Kabaiş’e verildi. Basın Özgürlüğü Ödülü ise Gazze’de görev yaparken 30 gazetecinin hayatını kaybettiği ve ofisinin bombalandığı El-Cezire’ye verildi. Jüri Özel Ödülü ise 3 Mayıs 2025’te rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e verildi.

GGC YÖNETİM KURULU’NDAN AÇIKLAMA

Sonuçların açıklanmasının ardından GGC Yönetim Kurulu, ödül alan gazetecileri tebrik ederek, “Gazetecilikte kaliteyi yükseltme ve kamu yararını gözetme amacıyla bu yarışmayı sürdürüyoruz. Merhum Ümit Özdal’ı saygıyla anıyor, onun meslek sevgisini gelecek kuşaklara aktarmayı görev biliyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Gıyasettin Tetik’in haberinin, Diyarbakır’da antrenör Selman Süren tarafından keşfedilen ve judo sporuna yönlendirilen 7’nci sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak’ın başarı hikayesini anlattığı belirtildi.