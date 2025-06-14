GGC Ve HKÜ İşbirliği İle Eğitim

EĞİTİM PROGRAMININ DETAYLARI

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle gazetecilere ‘Uygulamalı Diksiyon ve Haber Spikerliği’ eğitimi düzenlendi. “Sesinle Güç Kazan, Duruşunla Etki Yarat” sloganıyla gerçekleştirilen bu eğitim, spiker Nihan Günay tarafından ses, nefes ve beden kullanımı konusunda uygulamalı anlatımlarla desteklendi. Eğitim, Ay Medya binasında iki gün boyunca sürdü.

SERTİFİKA TÖRENİ VE GELECEK PLANLARI

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi. GGC Başkanı Meral Ay, meslektaşlarının gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu doğrultuda benzer eğitimler vermeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu. ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay ise projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.