Ggk Toplantısı Başarı İçin Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından organize edilen tanışma toplantısı, Eskişehir Sanayi Odası’nın katılımıyla birlikte kahvaltı eşliğinde yapıldı. Bu etkinlikte, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ESO Meclis Katip Üyesi Furkan Ay, GGK İcra Komitesi Başkanı İlhan Köksal, Başkan Yardımcısı Eray Gönenli ve çok sayıda kurul üyesi yer aldı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE MESAJ

Etkinlikte konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, genç girişimcilere başarılar dileyerek, “Genç STK’ların oluşturduğu sinerji çok kıymetli. Bizler de her zaman genç girişimcilerimizin yanında olacağız. Günün değil, yarının adamı olmak önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler başarabilirsiniz” dedi. Toplantıda, ayrıca GGK’nın yeni yönetimi ve gelecekte gerçekleştirilecek projeler tanıtıldı. Genç girişimciler, kurulun vizyonunu yakından öğrenip birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.