Ghebreyesus, Gazze’de Sağlık Krizi Yaşanıyor

ISRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yoğun bombardımanları ve ablukası altında kalan Gazze’deki sağlık sisteminin tamamen çöktüğü konusunda uyarıda bulundu. Ghebreyesus, bu durumla ilgili olarak sosyal medyada paylaşım yaparak, “Gazze’nin sağlık sistemi çöküyor.” sözlerini kullandı. Önemli hasta sevk hastaneleri olan Nasır ve Emel hastanelerinin işlevselliğini kaybetme riski bulunduğunu vurguladı. Bu iki hastane olmadan bölgedeki insanların sağlık hizmetlerine ulaşımının mümkün olmayacağını ifade etti.

HASTANELERİN KAPANMASI BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇACAK

Ghebreyesus, bu hastanelerin 2 Haziran’da belirlenen tahliye bölgesinin içinde veya hemen dışında yer aldığına dikkat çekti. “İsrailli yetkililer, Gazze’deki Sağlık Bakanlığına her iki hastaneye giden erişim yollarının engelleneceğini bildirdi. Sonuç olarak, yeni hastalar ve personel için güvenli erişim zor olacak, hatta imkansız olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Bu hastanelerin işlevlerini kaybetmesi, hastalar için korkunç sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

ACİL VE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Ghebreyesus, “Gazze’deki hastanelerin acımasız ve sistematik şekilde yok edilmesi çok uzun süredir devam ediyor. Derhal sona ermeli.” diyerek acil ve kalıcı bir ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Bu tür eylemlerin sadece sağlık sistemini değil, aynı zamanda bölgedeki insan yaşamını da ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.