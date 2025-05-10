Ghebreyesus, Suriye’de Sağlık İhtiyacını vurguladı

SURİYE’DE ACİL SAĞLIK İHTİYACI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye’de yaklaşık 16 milyon insanın acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ghebreyesus, Suriye’deki zor durumu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. “Suriye genelinde yaklaşık 16 milyon kişi acil insani sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor” diyen Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu’nun (CERF) 3 milyon dolarlık katkısı sayesinde DSÖ’nün 500 binden fazla kişinin hayatını kurtaran sağlık hizmetlerini genişlettiğini ve temel tıbbi hizmetler sunduğunu belirtti.

RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE VURGU

Ghebreyesus, yerinden edilen kişilerin ruh sağlığını desteklemek için hizmet sağladıklarını ifade etti. “Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var. Bağışçıları, desteklerini artırmaya çağırıyoruz çünkü insanların hayatları buna bağlı” değerlendirmesinde bulundu. Suriye’de sağlık hizmetlerine erişim ve acil desteğin artırılması gerekiyor. Bu durum, insani krizlerin derinleşmesi ve sağlık sisteminin zor durumda kalması ile daha da kritik hale geliyor.