GHO, Aave’in Geliştirdiği Sabit Coin’dir

GHO NEDİR VE NASIL ÇALIŞIYOR?

GHO, teminat karşılığı kripto borç alım satımı sürecinde önemli bir rol üstlenen Aave tarafından oluşturulmuş bir sabit coin’dir. Temmuz 2023’te gerçekleştirilen topluluk oylaması ile yürürlüğe girdi ve Aave ekosisteminde bir dolar sabitli token olarak kullanılmaya başlandı. Bu token, arkasında gerçek kripto teminat barındırıyor, yani GHO üretmek için Aave platformuna teminat gösterilmesi gerekiyor. Geleneksel sabit coin’lerin aksine, nakit rezervle değil, zincir üzerindeki teminatlarla destekleniyor. GHO’nun arzı ve faiz oranları, Aave’in merkeziyetsiz yönetim organı olan DAO tarafından belirleniyor. Teminat bilgileri ise tamamen şeffaf bir biçimde zincir üzerinde görüntülenebiliyor.

GHO ÜRETİM SÜRECİ VE GÜVENLİK TAMPUYU

GHO üretimi için öncelikle Aave protokolüne onaylı bir kripto teminat yatırılması gerekiyor. Bu işlemden sonra, teminat karşılığında GHO alınabiliyor. GHO alma süreci, kripto teminatlı kredi almak gibidir ve yatırılan teminat miktarı alınan GHO’dan daha fazla oluyor. Teminatın fazlalığı, fiyatın sabit kalmasını sağlayan bir güvenlik tamponu işlevi görüyor. Teminatın değeri belirli bir eşik altına düştüğünde ise, Aave otomatik olarak bu teminatı satarak GHO borcunu kapatıyor. Bu sistem, GHO’nun sürdürülebilir kalmasına katkıda bulunuyor.

GHO’NUN FAİZ YAPISI VE STAKING KAZANIMLARI

GHO borcu taşıyan kullanıcılar faiz ödüyor. Ancak bu faiz, başka bir borç verene değil, doğrudan Aave DAO’ya gidiyor. Çünkü GHO, başka birinin fonu üzerinden değil, kullanıcı borçlandığında sıfırdan üretiliyor. Borç geri ödendiğinde, yatırılan teminat iade ediliyor. GHO’nun arzı ise sonsuz değil; yalnızca Aave’in onayladığı “kolaylaştırıcı” akıllı sözleşmeler GHO üretebilir veya yok edebilir. Bu kolaylaştırıcıların her birinin bir üretim limiti var. Başlangıçta bu sınır otuz beş milyon GHO olarak belirlendi ve zamanla artırılmakta. GHO’nun en dikkat çekici yönlerinden biri, AAVE token’ı stake eden kullanıcılara daha düşük faiz oranları sunmasıdır. Aave’in Güvenlik Modülü’nde (Safety Module) AAVE stake edenler, GHO’yu avantajlı bir şekilde borç alabiliyor.

GHO’NUN TEŞVİK PROGRAMLARI VE STAKİNG İŞLEMLERİ

Aave, GHO’nun ekosistemine sıkı bir entegrasyon sağlıyor. GHO stake eden kullanıcılar “stkGHO” olarak bilinen getirili token’lar kazanabiliyor. Stake işlemlerinden elde edilen getiriler, AAVE ve diğer ödül varlıklarıyla ödeniyor. Ayrıca stake edilen GHO’lar, sistemde yaşanabilecek açıkları kapatmak için güvenlik rezervi olarak da kullanılıyor. Dolaşımdaki GHO’nun büyük bir kısmı, bu teşviklerin avantajlarından yararlanmak için stake edilmiş durumda. Aave, aktif GHO kullanıcılarını ödüllendiren “Merit” adlı bir teşvik programı başlattı ve bu da GHO talebini artırıyor.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN YENİ SİSTEMLER

GHO fiyat istikrarı sağlamak amacıyla “GHO Stability Module (GSM)” adı verilen yeni bir sistem devreye aldı. Bu sistem, kullanıcıların GHO’yu bire bir oranla başka stabil coin’lerle takas etmesine olanak tanıyor. GHO fiyatı bir dolar altına düştüğünde, arbitraj yapan kullanıcılar düşük fiyattan alım gerçekleştirerek GSM aracılığıyla bir dolardan satarak fiyatı dengeye çekebiliyor. GHO, zamanla istikrar kazanarak merkezi sabit coin’lere alternatif olma yolunda ilerliyor. Aave ile güçlü entegrasyonu, şeffaf yönetimi ve zincir üzerindeki teminat yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak GHO, kesin bir yatırım aracı değil; değerini sabit tutmayı amaçlayan bir kullanım token’ı. Eğer DeFi alanında aktifseniz veya Aave ekosisteminde yer alıyorsanız, GHO sizin için faydalı olabilir. Unutmayın ki, GHO’nun temel amacı büyümek değil, sabit kalmaktır.