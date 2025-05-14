GİB Duyurdu: TTB Montaj Süresi Uzatıldı

GİB’DEN TTB MONTAJ SÜRESİ UZATIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt satışlarındaki vergi denetimini artırmak amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çerçevesinde, yeni nesil taşıt tanıma birimi (TTB) montaj süresinin uzatıldığını duyurdu. Yayımlanan bildiride, taşıt sahiplerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği, bu durumda TTB montajı için tanınan sürenin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, GİB tarafından yapılan açıklamada; akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki her taşıt sahibinin, 2 Haziran 2025 tarihine kadar gerekli başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiği ifade edildi.

30 HAZİRAN’A KADAR YENİ SÜRE TANINDI

GİB, UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamında kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için TTB taktırma zorunluluğu getirilmiş olduğunu belirtti. Yapılan bildirimle, TTB, TTO ve diğer donanımlara ilişkin gerekli kayıt ve başvuru işlemlerinin 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerektiği ifade edilerek, mükelleflere montaj için tanınan sürenin 30 Haziran 2025’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

KİRALANAN ARAÇLARDA ZORUNLULUK VAR

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleşen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak amacıyla kurulan sistem, usulsüz fiş ve faturalardan kaynaklanan vergi kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Sisteme geçiş için, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin ibra edilen araçlar ile işletmelerine dâhil olan taşıtların ve bu kapsamda yer almayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı tüm taşıtların, 2 Haziran 2025 tarihine kadar kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayarak en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar TTB montajını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

MOTOSİKLETLER DE KAPSAMDA

İşletme adına kaydedilen ve kiralama yoluyla edinilen motosiklet sahiplerinin de akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın, 2 Haziran 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresi üzerinden kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri ve en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar araçlarının TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

MONTAJI TAMAMLAYAMAYANLARA CEZA YENİLİĞİ

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 227’nci maddesine göre vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş kabul edileceğinden, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve UTTS kaydını tamamlamayan vergi mükellefleri akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca, UTTS Genel Tebliği düzenlemeleri uyarınca taşıt sahiplerinin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri durumunda karşılaşabilecekleri Özel Usulsüzlük Cezalarının 7 bin Türk lirasından başlayıp 140 bin Türk lirasına kadar çıkabileceği bildiriliyor. Akaryakıt harcamalarını gider gösteremeyen fakat UTTS Uygulama Tebliği kapsamında yer alan taşıtların TTB montajlarının belirtilen süre içinde yapılmaması halindeyse, taşıt sahipleri Özel Usulsüzlük Cezalarıyla karşılaşabilecek. Yetkililer, mükellefleri mağduriyet yaşamamaları ve herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları adına yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri hakkında uyarıyor.