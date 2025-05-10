GİB, Yeni Nesil Cihaz Kullanımını Zorunlu Kıldı

YENİ DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslak doğrultusunda, taksimetreyle uyumlu yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nı oluşturdu.

YENİ NESİL CİHAZLARLA UYUM KURULACAK

Bu düzenlemeye göre, taksiyle yolcu taşımacılığı gerçekleştiren mükelleflerin, yıl sonuna kadar birbirleriyle bağlantılı çalışan taksimetre ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek. Yeni nesil ödeme cihazları, tüm taksilere entegre edilecek ve taksimetreye bağlı olarak işlev gösterecek. Böylece, belge düzenine uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve kartla ödeme yapma imkanlarının çoğaltılması hedefleniyor. Mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti taksicilere getirilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TAŞIMAK ZORUNLU

Tebliğe göre, taksimetre takılmasının zorunlu olduğu taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, 31 Aralık’a kadar belirli teknik özelliklere sahip, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış birbirleriyle bağlantılı çalışan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek. Bu zorunluluklar, yeni mükelleflerin tesis edilmesi veya mevcut taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda geçerli olacak. İşe başlama veya taksimetrenin değiştirildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde onay alınan cihaza geçiş zorunlu hale gelecek. Yolcu taşınmaya başlamadan önce onay alınmış ve taksimetreyle bağlantılı olan cihazın kullanılması gerekiyor.

GİB TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLAR

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bakanlık tarafından tebliğe uygun olarak verilen ilk onay tarihine bağlı olarak yeni plaka tahsisiyle faaliyete geçen mükellefler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taksimetreyle bağlantılı cihazları kullanmaya başlayacak. Cihazlar ve bunlarla bağlantılı taksimetrelerin teknik incelemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek. Taksimetre açıldığında, yeni nesil ödeme kaydedici cihazda aynı anda işlem yapılması esas olacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasının ardından işlem, ödeme kaydedici cihazda sonlandırılacak. Taksimetre ve ödeme kaydedici cihaz bağımsız çalışmayacak, ücret hesaplamasının ardından belge düzenlenmesi sonrası taksimetre kullanılabilecek. Ayrıca, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz da bağımsız olarak çalışamayacak ve tutar bilgisi taksimetreden otomatik olarak iletilecek. Elle tutar girişi yapılamayacak.