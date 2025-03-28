Gibi Yeni Bölümü Exxen’de Yayınlandı

YENİ BÖLÜM YAYINDA

Her bölümüyle sosyal medyada ilgi gören Gibi dizisinin yeni bölümü, 28 Mart 2025 Cuma günü yayınlandı. Gibi 6. sezon 3. bölüm izlemek isteyenler, Exxen platformuna yöneliyor. Bu bölümde, izleyicileri yine absürt ve komik olaylar bekliyor. Peki, Gibi 6. sezon HD, donmadan nasıl izleniyor? Gibi 6. sezon 3. bölüm tam olarak izlenebiliyor!

EXXEN ÜZERİNDEN İZLEME İMKANI

Exxen üzerinden Gibi 6. sezon 3. bölüm tam izlemek isteyen kullanıcılar, platforma giriş yaparak yeni bölüme ulaşabiliyor. Ancak bu içeriklerin izlenmesi için Exxen üyeliği gerekiyor ve yalnızca platformun resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabiliyor. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy, kız arkadaşlarıyla mutlu süregiden ilişkilerinin ansızın hayatlarına giren Girls’ Night Out kavramıyla nasıl değişeceğinden habersizdir. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un belirsiz bir erkeklik anlayışı uğruna durumun nasıl bir karmaşaya yol açtığını, utançla izleyen kız arkadaşları ise özellikle Yılmaz’ın ne kadar ileri gidebileceğinden habersizdir. Herkes her şeyden inanılmaz bir şekilde habersizdir.