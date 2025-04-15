GİBTÜ Bilim Söyleşileri Başladı

GİBTÜ BİLİM SÖYLEŞİLERİ BAŞLIYOR

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), bilimi toplumla bir araya getirmek ve genç nesillerde bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturduğu Bilim İletişimi Ofisi aracılığıyla “GİBTÜ Bilim Söyleşileri” programının ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 12 farklı söyleşiden oluşan geniş bir bilim iletişimi girişimidir. Programın açılışında, GİBTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eroğlu, mezun olduğu Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi’nde “Biyoteknoloji: Geleceği Şekillendiren Bilim” başlıklı sunumunu yaptı. Eroğlu, genetik mühendisliği, CRISPR teknolojisi, yapay organlar ve çevre dostu biyoplastikler gibi modern konuları sade bir dille öğrencilere aktardı. Ayrıca, güncel bilimsel gelişmelerin insanlık ve doğa üzerindeki etkileri ile etik boyutları da tartışıldı.

ETKİNLİKTE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

Öğrenciler, interaktif sunumlar, görseller ve soru-cevap bölümleriyle bilimi sadece dinlemekle kalmayıp, düşündüler, sorguladılar ve ilham aldılar. Etkinlik, Dr. Seçil Eroğlu için özel bir anlam taşıyordu. Daha önce öğrencisi olduğu bu okulda, bir akademisyen olarak geri dönebilmek ve genç zihinlere bilimin ışığını ulaştırmak, onun için önemli bir fırsattı. Eroğlu, hem kendi akademik yolculuğuna hem de bilimin dönüşüm gücüne dair deneyimlerini öğrencilere aktardı.

12 ETKİNLİK İLE BİLİM YOLCULUĞU

“YATÜ Bilim Söyleşileri” programı, 2025 yılı boyunca 12 farklı okulda GİBTÜ’nün uzman akademisyenleri tarafından sürdürülecek. Her söyleşi, farklı bilim temalarını merkez alarak gençleri bilime yakınlaştırmayı ve düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Programın koordinatörlüğünü yürüten GİBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bala, “Bilimsel farkındalık yalnızca kampüslerde değil, toplumun her alanında oluşmalı. Bu program, gençleri geleceğin bilim insanları olarak cesaretlendirmeyi hedefliyor.” diye belirtti.

YERELDE ÖNCÜ BİR UYGULAMA

GİBTÜ’nün bu girişimi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bilim İletişimi Ofisi’nin “Bilim Kafe” adlı ulusal bilim iletişimi hareketiyle direkt bir ilişki içerisindedir. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bilim iletişimini Türkiye’deki bilimsel bilgi tecrübesini, sadece ulusal sınırlarla değil, dünyayla paylaşmanın bir vasıtası olarak görmeliyiz.” sözleriyle GİBTÜ’nün bu alandaki kararlılığını destekliyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, GİBTÜ’nün kurduğu Bilim İletişimi Ofisi, üniversite-toplum etkileşimini sürdürülebilir ve kurumsal bir yapıya dönüştürüyor. GİBTÜ, bu yönüyle bilgiyi topluma taşıyan bir üniversite ve ulusal bilim iletişimi vizyonunun bölgesel öncülerinden biri olarak kendini konumlandırıyor.