Gıda Denetim Sayısı 503 Bin Oldu

DENETİM SAYISI VE CEZALARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Ocak’tan bu yana toplamda 503 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yumaklı, “Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık.” ifadelerini kullandı. Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gıdanın tohumdan çatala kadar takip edilmesinin önemine vurgu yaptı.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ VE KONTROL MEKANİZMASI

Yumaklı, gıdanın güvenilir olabilmesinin izlenebilirlik ile mümkün olduğunu belirtti. Bakanlık olarak gıda süreçlerini üç ana başlık altında topladıklarını aktaran Yumaklı, “Birinci olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim. İkinci olarak, tarım ile sanayi entegrasyonunun sağlanması için kırsal kalkınma yatırımları. Üçüncüsü de gıdanın kontrol denetim mekanizması.” dedi. Güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarının altını çizen Yumaklı, Türkiye genelinde denetim çalışmalarının süregeldiğini ifade etti.

PESTİSİT DENETİMLERİ VE KALINTILAR

Bakan, pestisit konusunda kamuoyunda yanlış bilgilendirmelere maruz kaldıklarını dile getirerek, “Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış gibi bir algı oluşturulması iyi niyetli değil.” dedi. Avrupa Birliği ile uyum içinde olduklarını aktaran Yumaklı, “Bugüne kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık.” ifadesini kullandı. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldığını belirten Yumaklı, kalıntı miktarını yüzde 35 oranında azalttıklarını açıkladı.

KAREKOD UYGULAMASI HAKKINDA

Yumaklı, gıda işletmelerinde denetim bilgilerine ulaşım kolaylığı sağlamak adına karekod uygulamasını başlattıklarını aktardı. “Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak.” diyen Yumaklı, Tarım Cebimde uygulamasıyla vatandaşların denetim sonuçlarını görebileceklerini belirtti. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıda sağlamanın önemine vurgu yaparak, tüketici bilincini artırmaya yönelik projeler yürüttüklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, etkinliğin ardından tescil edilmiş coğrafi işaret ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti.