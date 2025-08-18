Gıda Denetimleri Devam Ediyor

DENETİM VE KONTROL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda ile ilgili işletmelere yönelik denetim ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gıda kontrol ekipleri, gıda üreten ve satan işyerleri ile yem üreten ve satan işletmelere yönelik olarak kamu sağlığını korumak ve tüketiciler için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, ithalat ve ihracat işlemleri de bu denetimlerin kapsamına alınıyor.

KARE KOD UYGULAMASIYLA ARTAN KONTROLLER

Satış ve toplu tüketim işyerlerine kare kodun zorunlu hale gelmesi, kontrollerin artmasına neden oluyor. Denetimler, üretim aşamasından tüketiciye kadar tüm süreçleri kapsıyor ve risk esaslı denetimler gerçekleştiriliyor. İşletmelerin onay ve kayıtları, şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik ve gözetim hizmetleri de bu denetimlerin bir parçası olarak ele alınıyor.

Yılbaşından bu yana, gıda kontrol görevlileri toplamda 6 bin 730 denetim gerçekleştirdi, bunlardan 432 numune aldı. Yapılan denetimlerde, genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, kullanılan hammadde ve gıda ile temas eden maddeler gibi konuların yanı sıra, gıda işletmesinde çalışan personelin eğitimi ve 5996 sayılı kanuna uygunluğu da denetleniyor. Denetimlerde olumsuz durum tespit edilirse yasal işlemler uygulanıyor. Bu süreçler sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine toplam 19 milyon 200 bin 177 TL idari para cezası kesildi.

ŞİKAYETLER İÇİN İLETİŞİM HATTI

Halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayet için vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı’na başvurmaları gerektiği bildirildi.