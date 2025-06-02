Gıda Enflasyonu Düşüyor, Sektör İyileşiyor

2024 YILI GIDA PERAKENDESİ RAPORU VE 2025 İLK ÇEYREK ANALİZİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından hazırlanan 2024 yılı gıda perakendesi değerlendirme raporu ve 2025 yılının ilk çeyrek analizine göre, enflasyonun gıda sektörü üzerindeki etkileri azalmaya başladı. Rapora göre, 2024’te yüksek fiyat artışları ve maliyet baskılarıyla zorlanan gıda perakendesi sektörü, 2025’in ilk çeyreğinde sınırlı bir toparlanma sürecine girmiş durumda. Ocak ile Nisan 2025 arasında gıda fiyatlarındaki artış oranları sırasıyla yüzde 5,47, yüzde 2,32, yüzde 4,94 ve yüzde 3 seviyelerinde gerçekleşirken, yıllık gıda enflasyonu nisan ayı itibarıyla yüzde 36,09’a geriledi. 2024 yılında gıda enflasyonunun yüzde 70’i aştığı dikkate alındığında, bu yavaşlama önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYON MERKEZİNİN DEĞİŞİMİ

Raporda, enflasyonun ağırlık merkezinin gıda fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasıyla değiştiği bildiriliyor. Enflasyonun etkisinin artık daha çok eğitim, sağlık, barınma, kozmetik, kişisel bakım, tekstil ve hizmet sektörlerine kaydığı belirtiliyor. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla gıda dışı kalemlerdeki fiyat artışlarının hanehalkı bütçesinde yeni baskı alanları oluşturduğu; fakat tüketicinin temel ihtiyaçlarını daha kontrollü bir şekilde karşılamaya başladığı ve özellikle özel harcamalarında ciddi bir kısıtlamaya gittiği ifade ediliyor. Bu durum, perakende sektöründeki ürün dağılımını, kampanya stratejilerini ve müşteri davranışlarını yeniden şekillendiriyor.

TÜKETİM DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM

2024 yılında başlayan fiyat odaklı alışveriş eğilimi, 2025’te daha seçici ve bilinçli bir modele dönüşüyor. TPF raporunda, taze ürünlerde kalite ve tedarikçi güvenilirliğinin öneminin arttığı; markalı ürünlerde ise fiyat duyarlılığının hâlâ belirleyici olduğu vurgulanıyor. Bu konudaki gelişmeler, perakende ticaretini önemli ölçüde etkiliyor.

SEKTÖRÜN DAYANIKLILIĞI VE GIDA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ

TPF Başkanı Ömer Düzgün, rapor hakkında yaptığı açıklamada, 2024’te yaşanan zorluklara rağmen yerel gıda perakende sektörünün güçlü bir dayanıklılık gösterdiğini belirtiyor. Tüketicinin temel ihtiyaçlarına erişimin kesintisiz sağlandığını vurgulayan Düzgün, 2025’in ilk çeyreği ile birlikte sektörün daha dengeli bir döneme girdiğini ifade ediyor. Enflasyon baskısının gıda alanından çok özel tüketim gibi alanlara kayması, sektör adına fiyat istikrarına yönelik iyileşmenin işaretlerini veriyor. Düzgün, dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla rekabet gücünü artırmaya devam ettiklerini belirtiyor ve “2025’in geri kalanında daha erişilebilir, daha istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmak mümkün. Gıda enflasyonunda görülen düşüş, sektör adına olumlu bir işaret.” diyor.

Düzgün, tüketici davranışlarının öneminin arttığını ve gıda perakendesinde düşüş trendinin başladığını görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, güçlü politikalarla bu sürecin kısa sürede hedeflenen noktaya ulaşacağına inandıklarını ekliyor.