Gıda enflasyonu ile mücadele başlıyor

Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonu ile mücadele başlatılacağını söyledi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

TRT