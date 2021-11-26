Gıda etiketlerine düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde değişikliğe gidiyor. Artık etiketlerde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılmayacak.

Gıda okuryazarlığının artırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi adına çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması için taslak hazırladı.

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre; gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, yanıltıcı isimler, yanıltıcı görseller kullanılamayacak. Ayrıca gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2 buçuk kat daha büyük olacak.

Yine birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler de kullanılamayacak.

‘AROMALI’ İFADESİ YER ALACAK

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak ve gıdanın adına aromalı olduğu ‘Aromalı’ ifadesi ile gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 milimetre olacak şekilde yer alacak.