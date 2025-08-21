Gıda Fiyatları İçin Yeni Proje Başlatılıyor

GIDA ENFLASYONUNA YENİ ÇÖZÜMLER

Son dönemde gıda enflasyonundaki katılık, ürün fiyatlarının indirilmesine yönelik yeni formüllerin gündeme gelmesine sebep oluyor. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,95 gibi dikkat çekici bir seviyede kalırken, bu durum tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkiliyor. Fahiş fiyatlara karşı atılacak adımlar üzerine tartışmalar sürüyor. Gıda enflasyonu ile mücadelede öne çıkan çözüm ise Cumhur Reyonu Projesi.

PROJE KAPSAMINDA DÜZENLEMELER

Yeni proje, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha uygun fiyatlı alanlar oluşturmayı hedefliyor. Böylece temel gıda maddelerinin daha erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Haberlere göre, her marketin yüzde 10-15’lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Bu alanda sunulan ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak ve fiyatlar Türkiye genelinde sabit kalacak, devlet etiketli olarak satışa sunulacak. Satış işlemleri market kasaları aracılığıyla yapılacak ve devlet denetim elemanları kontrol sağlayacak.

DEVLET DEPOLARI VE DAĞITIM SİSTEMİ

Proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve farklı bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları, devletten gelen ürünlerle beslenerek satış yapacak. Tüm ürünler tek bir merkezden dağıtılacak ve aracı zinciri ortadan kaldırılarak ürünler maliyetine yakın fiyatlarla sunulacak. Gerektiğinde devlet sübvansiyonu ile fiyatlar daha da düşürülecek. Bu durum, özel marketlerin de fiyatlarını aşağı çekmelerine neden olacak. Böylece dar gelirli vatandaşların gıda güvenliği güçlenmiş olacak.

FERAHLATAN SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Devlet, bu uygulamayla piyasada ‘altıncı büyük market’ rolünü üstlenecek. Ürünlerin daha uygun fiyatlara ulaşabilmesi için devlet sübvansiyonu sağlanacak ve uygulamanın yaygınlaşması için gönüllü uyum artırılacak. Türkiye’nin her yerinde geniş şube ağına sahip zincir marketlerin bu sürece dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi yaklaşık 100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanması bekleniyor. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulaması da hayata geçirilecek. İlk etapta, Türkiye İstatistik Kurumu’nun sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip gıda grubundaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması hedefleniyor.