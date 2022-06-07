Gıda fiyatları yükselecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın etkisiyle fıda fiyatlarının daha da yükseleceğini duyurdu.

Enerji fiyatlarındaki artış, gıdada daha yüksek fiyat baskısı yaratıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti Maximo Torero gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Dünya Gazetesi’ne konuşan Torero, yüksek gıda fiyatlarının tüketici üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Torero, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesinin gıda fiyatlarını daha yukarı çekmeye devam edeceğini dile getirdi.

Torero’ya göre, savaşın gıda piyasaları üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkileri var.

Buğday, mısır ve ayçiçek yağı arzının azalması doğrudan etkiler olarak öne çıkarken, doğalgaz, ham petrol, gübre ve nakliye maliyetlerini artırması ise savaşın dolaylı etkileri oldu.