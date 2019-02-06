Gıda fiyatlarına hükümetten hamle

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, artan gıda fiyatlarına karşı haftaya adım atılacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Tarladan sofraya koordine edecek bir zincir oluşturulacak. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklayacağız” açıklaması yaptı. Albayrak, CHP’deki İş Başkası hisselerinin durumuyla ilgili olarak, ” Hisse değişimi olursa, güçlü performansı olan İş Bankası daha da güçlenir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara’da ekonomi müdürleriyle bir araya geldi.

Artan gıda fiyatlarına yönelik önlem alacaklarını belirten Albayrak, “Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Gıda fiyatlarını oyuncak ettiler. Tarladan sofraya koordine edecek bir zincir oluşturulacak. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklayacağız. Kamu olarak seracılıkta stratejik bir yapılandırma sürecine gidiyoruz” dedi.

“HİSSE DEĞİŞİMİYLE İŞ BANKASI DAHA DA GÜÇLENİR”

CHP’nin İş Bankası hisselerinin durumuyla ilgili konuşan Albayrak, “Siyasi ve yeknik bir yönü var. Hisse değişimi eğer olursa, Meclis böyle karar verirse güçlü performansı olan İş Bankası daha da güçlenir” diye konuştu.

“EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR GÜNDEMDE YOK”

Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

TRT