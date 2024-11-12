Gıda Güvenliğini Tehditle Yüz Yüze Bırakan Ürünler

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit eden bozulmuş ve değiştirilmiş ürünler listesi genişliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı riske sokabilecek gıdalar listesine yenilikler eklemeye devam ediyor. Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde güncellenmiş bilgilere yer verdi. Bu güncellemelerde, koyun ve dana kıymasında tek tırnaklı hayvan etlerinin bulunuşu (at, eşek, domuz ve zebra gibi hayvanların yanı sıra bu hayvanların melezleri olan katır, bardo ve zebroit gibi hayvanların tırnak yapısı bütün bir parçadan oluşmaktadır), peynirde süt eksikliği, et dönerde dil eti kullanımı, ayrıca zeytinyağı yerine tohum yağlarının kullanıldığı bilgiler yer alıyor.

YEREL ÜRETİCİLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ ARTIYOR

Yerel üretim yapan firmaların ürünlerinde yapılan son testlerde taklit ve tağşiş oranlarının artış gösterdiği tespit edildi. Özellikle zeytinyağları, taklit ve tağşişin en çok gerçekleştirildiği ürünler arasında bulunuyor. Rayiç bedelinin altındaki fiyatlarla satılan, kalitesi ve üretim ağı hakkında net bilgiye ulaşılamayan ürünlerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar, sağlığı tehlikeye düşürecek potansiyele sahip.